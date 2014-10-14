叙利亚边城苦撑 土耳其能否开门？

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据新华网13日报道，叙利亚边境重镇艾因阿拉伯（库尔德人称科巴尼）正苦苦支撑。虽然美国等西方国家加强力度空袭了包围艾因阿拉伯的"伊斯兰国"武装，但"伊斯兰国"攻势并未减退。分析人士称，如果土耳其不开放边境补给通道，艾因阿拉伯沦陷只是时间问题。

艾因阿拉伯是叙利亚第三大库尔德人聚居地，北临土耳其，由与土耳其库尔德工人党关系密切的"人民保卫军"据守。眼下，"伊斯兰国"武装从东西南三面包围艾因阿拉伯，"人民保卫军"的补给只能依靠北侧。然而，北侧的土耳其一直大门紧闭。 身处艾因阿拉伯的库尔德军官伊斯马特•谢赫１１日经由电话告诉路透社记者："空袭对我们有利，但‘伊斯兰国'从东面运来了坦克和大炮。我们先前从未看见他们有坦克，但昨天我们发现了Ｔ－５７坦克。" 这名军官说，随着"伊斯兰国"武装人员的进逼，巷战恐难避免，届时空袭再难发挥有效作用。 联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉１１日敦促土耳其采取行动，以避免斯雷布雷尼察大屠杀在艾因阿拉伯重演。 波黑战争期间，斯雷布雷尼察为联合国划定的非军事区，受联合国维和部队保护。１９９５年７月１１日，波黑塞族军队和警察部队以及南联盟派出的军警突入斯雷布雷尼察，屠杀了约７０００名穆族男子及未成年人。 德米斯图拉呼吁土耳其放行"志愿者"，让他们得以前往艾因阿拉伯。对这一提议，土方未予回应。 叙利亚人权观察组织主管拉米•阿卜杜勒－拉赫曼说，虽然库尔德武装一直在抵抗，但如果得不到补给，终将是"没油的汽车"；相反，"伊斯兰国"的物资和人员补给依旧充足。 【美国称有进展】 叙利亚的库尔德领导人已经要求土耳其设立一条过境走廊，让援助和军事装备得以进入艾因阿拉伯。土耳其库尔德工人党警告，如果土耳其继续坐视，令艾因阿拉伯遭血洗，库尔德工人党与土耳其政府的停火协议将以失败告终。 库尔德工人党成立于１９７９年，与土耳其政府长期冲突，被土耳其、美国和欧盟视作恐怖组织。这一武装去年３月宣布同政府军停火。 一名卡米什利的库尔德军官说，卡米什利数以千计的库尔德战士已经待命，只等土耳其开放过境走廊。 卡米什利是库尔德人在叙利亚的又一聚居区，现为库尔德武装控制。这名军官告诉路透社记者，艾因阿拉伯的库尔德武装需要更好装备，比如中程武器。"从艾因阿拉伯的新闻报道和其他信息看，（库尔德武装）缺少大量武器。" 而如果美国牵头的空袭行动无法帮助守卫艾因阿拉伯，那将是对美国总统贝拉克•奥巴马行动政策的一大挫败。 美国官员先前承认，"伊斯兰国"武装可能在未来数日攻下艾因阿拉伯。美国国防部长查克•哈格尔也表示："我们了解，‘伊斯兰国'占据了艾因阿拉伯部分郊区。局势危险，我们意识到了这一点。" "我们正尽力通过空袭帮助击退‘伊斯兰国'。事实上，我们在那一地区取得一定进展，这是个难题，"哈格尔说。 叙利亚人权观察组织说，"伊斯兰国"武装人员上月中旬进攻艾因阿拉伯以来，已有不少于２２６名库尔德武装和２９８名"伊斯兰国"武装人员丧生。平民死亡更为严重。 艾因阿拉伯局势同样引发土耳其骚乱和冲突。土耳其境内有库尔德人约１５００万，不少土耳其库尔德人加入示威活动，抗议土耳其政府不施援手。在库尔德人聚居的东南部地区，至少３３人死于过去３天以来的示威冲突，包括两名警察。