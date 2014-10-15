阿尔法拉比国立大学校长作品由世界知名出版社出版发行

哈通社阿斯塔纳10月15日电，阿尔法拉比国立大学校长卡里姆海尔•穆坦努夫编写的《MathematicalMethodsandModelsinEconomicplanning, ManagementandBudgeting》一书在全球知名的《Springer》出版社出版发行，并在德国第66届《Frankfurter Buchmesse-2014》国际图书节期间举行了发行仪式。

《Frankfurter Buchmesse-2014》国际图书节宗旨是：允许世界上任何出版公司展出 任何图书。法兰克福书展被誉为"出版界的奥林匹克"和"世界文化风向标"。法兰克福书展是德国举办的国际性图书展览，是世界上最大规模、最享盛誉的书展，被誉为"世界出版人的奥运会"。来自全球100多个国家的近30万人参加图书节。 哈萨克斯坦教育和科学部与世界顶级科技出版社《Springer》在图书节期间签署了合作备忘录。备忘录的签署有助于哈萨克斯坦学者获得世界领先技术的相关图书、杂志、研讨会材料以及提高哈萨克斯坦学者科研质量。 （编译：阜博 校对：林海）