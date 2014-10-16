订婚戒指越贵 离婚风险越高？

哈通社阿斯塔纳电，据法国《费加罗报》10月14日报道称，美国一所大学的研究表明人员表示，订婚戒指的价格高低或许预示着婚姻生活的长短，因此，不要买超过1200美元的戒指，否则可能您会有离婚的风险。

报道称，美国亚特兰大埃默里大学的最近就夫妻婚姻生活的长短与夫妻生活中"最美好的一天"婚礼的花费之间的相关联系性做了研究。研究人员对3000名美国已婚人士进行了问卷调查，特别对其订婚戒指的价格进行了提问。 研究表明，比起花费更少的男人，那些在戒指上花费1200到2400美元的男人的离婚率是前者的1.3倍。因此，结论称，戒指上的钻石越多，夫妻越有可能离婚，而在婚戒订婚戒指上花费超过两万2万美元的，则离婚风险率最大。 另外，那些迷恋于"鸽子蛋"钻戒的女人女性与满足于价值为5000-到100001万美元戒指的女人女性相比，前者离婚的可能性是后者的3.5倍。比如，能够打动像杰西卡贝尔、伊娃格朗尼亚这样的明星的戒指都在六位数以上，更不用说维多利亚贝克汉姆在婚前婚后收到的戒指达十几枚。 但不过，报道还指出，听到这样的研究结果请别高兴得太早，这项研究同样表明，婚戒订婚戒指费用在500美元以下的婚姻其破碎风险也不小，因为女人也希望通过戒指的价值看到男人对自己的重视程度。