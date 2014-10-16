冷战时期苏联著名间谍格林格拉斯去世

哈通社阿斯塔纳10月16日电,据BBC报道,曾经参加美国研制第一颗原子弹"曼哈顿计划"、并向苏联提供有关机密情报的著名间谍戴维•格林格拉斯7月1日在纽约去世，终年92岁。

他的两个儿子没有立即公布他的死讯，显然并不愿意引起媒体的关注。 格林格拉斯1922年出生在美国纽约，二战时参军入伍，随后被招募到研制全世界第一颗原子弹的"曼哈顿计划"。 但是，格林格拉斯在入伍前不久就已经加入共产主义青年团。 他在美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯实验室为"曼哈顿计划"工作期间窃取了大量高度机密的情报，提供给他的姐夫、苏联间谍朱利叶斯•罗森贝格。 格林格拉斯在1950年以间谍罪被捕，并在随后的审判中把大量罪名推到他的姐姐身上，导致罗森贝格夫妇被双双判处死刑。 他在法庭上说，在一次他同朱利叶斯•罗森贝格会面的过程中，他的姐姐埃塞尔•罗森贝格做了打字记录。 电椅处决 罗森贝格夫妇最后以叛国罪遭到电椅处决，而戴维•格林格拉斯由于同控方合作良好而获得15年监禁的从轻发落。 他最终服刑10年，在1960年获释。 他的妻子露丝也在事发后被捕，但是没有受到起诉，尽管她也参加了上面提到的那次会面。 在随后的日子里，许多人对埃塞尔•罗森贝格遭到处决的罪证提出了严重质疑。 戴维•格林格拉斯在1996年接受美国《纽约时报》记者采访时承认自己在庭审时撒谎，为了保护自己和妻子而夸大了姐姐埃塞尔的罪行。 他承认那次同朱利叶斯•罗森贝格会面时打字的并不是埃塞尔，而很可能是自己的妻子露丝。 他说，"老实说，我觉得当时是我妻子在打字，不过记不清了。" 他还说，"对我来说，我的妻子比我的姐姐、我妈、或者我爸更重要，她是我孩子的母亲。"