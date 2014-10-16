沙特打响石油价格战倒逼美国减产 但见效尚需时日

哈通社阿斯塔纳10月16日电，据路透社15日报道，沙特阿拉伯本月实际上已经打响了全球石油价格战，旨在快速打压美国石油产量。不过，要想减缓美国石油钻探热潮，可能需要一年以上时间。

很多观察人士预计，全球油价持续下跌会快速打压美国的页岩油钻探活动，减慢产量增长并有助于支撑油价。易受油价骤然波动影响的小型生产商可能必须减缓支出，从而快速削减涌入市场的石油供应量。 但据专家和行业内部人士称，尽管钻探商已在考虑削减2015年预算，但石油产量可能会在明年继续增长，甚至持续至2016年。 他们称，已经钻探但尚未压裂的油井，将继续推动产量增长数月。很多钻探商签订了长期钻探设备合同，不希望为放弃设备而支付高额罚金，而且这些设备很可能不久以后又要派上用场。大多油企都已经以高得多的价格为明年的产量完成对冲，目前正争相锁定2016年合约，以便在即使油价继续大跌的情况下仍确保收入。 这关系到的不仅是美国钻探热潮，全球市场格局也受到影响，石油输出国组织(OPEC)为首的沙特希望从美国生产商那里攫取市场份额。 沙特私下对石油市场人士表示，能够接受油价持续一两年低至80美元，此举被视为是针对美国生产商。科威特和伊朗此后表示没有减产计划。因此，Continental Resources(CLR.N: 行情)和EOG Resources(EOG.N: 行情)等油企受到打压，股价也跌跌不休。 油市持续四个月的跌势，使布兰特原油挫至每桶85美元，创四年来低点。这也是美国页岩油行业兴起四年来遭遇的最大挑战。页岩油兴起推动石油产量升至数十年来高点。 一切取决于石油行业如何应对陌生的低价环境。页岩革命背后是数百家不同的美国公司，它们钻探了数以千计的新油井。 "这就像是让飞机掉头，不可能在很小的空间内完成，"Comstock Resources(CRK.N: 行情)首席财务长Roland Burns称。该公司主要业务集中在德克萨斯、路易斯安那和密西西比州。