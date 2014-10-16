华为总裁郭平：缺乏美国市场无损增长

哈通社阿斯塔纳10月16日电，据BBC报道，全球最大通信产品生产商--中国华为公司的负责人表示，他有信心尽管不能进入美国市场也无损集团扩充其全球业务。

目前，美国政府因怀疑华为与同样来自中国的中兴会为北京从事商业间谍行为，把两家公司拒诸门外，不允许其参与竞标美国政府合同。 华为副董事长兼轮值总裁郭平在接受其首次电视专访时对 BBC首席商务记者岳琳达说，美国的禁令"对华为来说并不是那么重要"。 郭平说："什么时候如果美国需要我们的产品，那么我们也乐意有这个机会为他们服务，但是如果没有准备好的话，我们也可以等待。" 华为由三名高管轮流出任总裁，每次任期六个月，而目前正由郭平"值班"。 美国政府阻止华为参与政府合同竞标。 郭平对BBC说："今年上半年，我们有了19%的增长，当然我们还是在美国没有存在。" "但是对于华为来说，没有这个市场，我们仍然取得了一个--应该说连续那么多年--取得了不错的一个成长，我相信在未来我们还能保持这样的趋势。" 郭平说美国的禁令并未让他有不公平的感觉。他说："全世界的人都能够享受华为的产品和服务的时候，如果有个别国家不能享受我们的产品和服务，我是觉得也许对他们的消费者来说有一点不公平，但是对华为来说并不是那么重要。" BBC记者岳琳达指出，华为华为超过65%的盈利来自其中国境外业务，遍及150个国家和地区，今年上半年纯利已有将近200亿美元，无疑他们今年将可维持甚至超越去年的总纯利394亿元。 华为上周首次入选品牌策略顾问公司英图博略（Interbrand）的世界百强品牌榜单，排名第94。BBC记者说，华为期望能超越名列榜首的美国苹果。