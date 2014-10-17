普京：俄可保障对欧供气 但会提防乌私自偷气

哈通社阿斯塔纳10月17日电，据中新网援引俄媒报道，俄罗斯总统普京16日发表声明说，俄罗斯一直是可靠的天然气供应国，欧洲伙伴不会因俄方原因出现供气问题，但他同时强调，如果俄罗斯发现乌克兰从天然气出口管道偷气，将相应的减少对乌供气量。

普京与塞尔维亚领导人会晤后，在总结新闻发布会上强调，俄罗斯一直是可靠的供应国，而且有足够的资源来保障自身和欧亚消费者需求量的增长。普京指出，俄罗斯的天然气完全可以满足整个欧洲在今年冬季的用量。 但他警告说，目前存在着相当大的中转运输风险。"如果我们看到，乌克兰像2008年那样，从出口管道中非法抽取天然气，那么，我们将缩减供应量。"他表示希望，俄联邦、欧盟和乌克兰的谈判代表们能够成功地就天然气问题达成共识，并为所有争议画上句号。 与此同时，乌克兰总理亚采纽克16日表示，乌克兰在现有过境运输合同条件下无法完全保证将俄罗斯天然气无间断地输往欧洲。 俄、乌两国长久以来一直在天然气供应问题上存在分歧，乌政府近年来拖欠了俄大量天然气债务，俄罗斯一直强调要乌政府偿还拖欠费用再谈供气事宜，但乌政府未接受该提议，乌克兰危机爆发令两国在供气问题上一直僵持不下，而欧盟也担心该问题会影响到俄罗斯对欧洲的天然气输送。 欧盟委员会负责能源事务的副主席冈瑟•欧廷格在8月曾表示，欧盟委员会认为俄罗斯过境乌克兰对欧供气不会出现中断，但也不完全排除这种可能。但乌克兰总理亚采纽克早前称，俄罗斯似乎准备今年冬天停止过境乌克兰对欧供气。俄罗斯能源部称这一论断是试图蓄意误导欧盟。