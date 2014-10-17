五个国家成为安理会新的非常任理事国

哈通社阿斯塔纳1月17日电，据BBC报道，联合国大会周四（16日）对安理会10个非常任理事国中的五个进行换届选举。马来西亚、委内瑞拉、新西兰、西班牙和安哥拉成为安理会新的非常任理事。

这五个国家的任期将从明年1月1日开始，为期两年。

它们将替换阿根廷、澳大利亚、卢森堡、韩国和卢旺达。 当天参选的共有六个国家。土耳其的竞争没有成功。 马来西亚、委内瑞拉、安哥拉分别是亚洲、拉丁美洲和非洲地区的唯一候选国，而新西兰、西班牙和土耳其三国竞选西欧和其他国家的两个席位。 土耳其和西班牙在联合国大会第一和第二轮投票中都没有得到足够的票数。 西班牙最后在第三轮投票中获胜。 美联社报道，许多注意力集中在土耳其。这是由于土耳其受到越来越大压力，要其在邻近的叙利亚战争中发挥更积极的作用。 土耳其驻联合国大使馆对投票结果暂时没有发表任何评论。 美联社评论说，委内瑞拉的胜利很可能会使中国和俄罗斯在一些重要的国际问题上获得新的盟友。 委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗同伊朗以及叙利亚总统阿萨德关系密切，并在乌克兰危机中坚定地支持俄罗斯。 安理会由英国、法国、俄罗斯、中国和美国5个常任理事国以及10个非常任理事国组成。 10个非常任理事国从亚洲、非洲、拉丁美洲、东欧西欧及其他国家这5大区域选出，每年更换其中5个席位，任期两年。