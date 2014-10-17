外媒：普京访塞尔维亚受罕见礼遇 亚欧峰会前先发制人

哈通社阿斯塔纳10月17日电，据中新网援引环球时报消息，"对普京来说，亚欧峰会就像一场凶险的宴会，西方大国领导人早就在摩拳擦掌，就像澳大利亚总理阿博特周一威胁要在G20峰会上‘抱摔'普京那样，他们希望至少能在外交上让普京感受到被孤立的压力。"德国洪堡大学国际政治学者霍尔特曼16日接受记者采访时说。他认为，普京通过塞尔维亚媒体发声可能是要先声夺人，让欧洲和国际社会明白，解决乌克兰危机真正的障碍是美国，而西方需要放弃对俄制裁。

西方领导人在米兰会如何孤立、施压普京尚未可知，但16日访问塞尔维亚的普京得到的是极为罕见的礼遇。俄罗斯《观点报》题为"塞尔维亚以隆重仪式迎接普京总统"的文章称，此次访问正值苏军和南斯拉夫军队联合将贝尔格莱德从德国法西斯铁蹄下解放出来70周年。普京向贝尔格莱德解放纪念碑敬献花圈，与塞国总统一起观摩盛大阅兵式，并发表讲话。俄罗斯"雨燕"飞行队进行飞行表演。两国还讨论了各领域加强合作问题。文章称，虽然普京访问只有几个小时，但贝尔格莱德街头挂满普京肖像，海报用俄文和塞文写着"热烈欢迎总统"。许多地方都在出售印有普京肖像的T恤衫，当地居民纷纷购买。16日，普京在贝尔格莱德发表讲话说，"俄罗斯将永远把塞尔维亚视为我们最亲密的盟友"，他还说俄罗斯不会给欧洲带来能源危机。 美联社强调，这是塞尔维亚30年来首次举行阅兵，在莫斯科与西方围绕乌克兰问题发生争端之际，塞尔维亚铺开红地毯欢迎普京。路透社报道称，美国和欧盟不太可能乐于看到普京接受3000多名塞尔维亚士兵的致敬，美国驻塞尔维亚大使卡比也接到出席阅兵式的邀请，但拒绝出席。"欧盟的候选国欢迎‘我们的总统'。"英国《每日电讯报》16日以此为题酸涩地写道，一些欢迎的横幅将普京称为"我们的总统"。尽管当局称阅兵式是对贝尔格莱德解放的纪念，但阅兵式规模与普京来访密切相关。该报称，"对许多贝尔格莱德人来说，阅兵令人讨厌，市民抱怨飞机的噪音以及军车对道路的损毁"。"马其顿在线"披露说，美国和几个欧洲国家强烈反对普京访塞。有人说，美国和布鲁塞尔在兜售人人不喜欢普京的信息。塞尔维亚分析家德拉格米尔甚至称，美欧是贝尔格莱德抗议普京访问事件的幕后指使。 塞尔维亚官员承认，他们因为普京来访受到西方批评，但他们表示，如果奥巴马来访，他们也会欢迎。《莫斯科时报》称，自上世纪90年代南斯拉夫流血分裂后，从未有哪个美国总统访问过塞尔维亚。塞外长达契奇说："我根本不介意(奥巴马)访问贝尔格莱德，但他会来吗？跳探戈是需要两个人的。"美联社说，塞尔维亚官员称，他们尊重乌克兰的领土完整，不支持俄罗斯吞并克里米亚，但他们拒绝对俄施加欧盟一样的制裁。他们说，那样对塞尔维亚停滞不前的经济将是灾难性的--特别是因为其多数能源由俄罗斯能源巨头控制。塞尔维亚希望利用俄对西方货物的反制裁，增加对俄食品出口。