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17:29, 17 10月 2014 | GMT +6
快讯：韩国城南音乐会事故多人死亡
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哈通社阿斯塔纳10月17日电，韩国媒体报道说，在城南市的音乐会发生事故导致至少14人死亡。事故具体细节有待进一步澄清。
报道说，通风设备坍塌，多人下坠20米跌到地下停车区。
事故发生时，观众在观看韩国流行女子乐队 4Minute的户外表演。
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