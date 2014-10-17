快讯：韩国城南音乐会事故多人死亡

哈通社阿斯塔纳10月17日电，韩国媒体报道说，在城南市的音乐会发生事故导致至少14人死亡。事故具体细节有待进一步澄清。

报道说，通风设备坍塌，多人下坠20米跌到地下停车区。

事故发生时，观众在观看韩国流行女子乐队 4Minute的户外表演。