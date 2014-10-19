俄罗斯入境东北虎“库贾”或将在中国过冬

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据新华网报道，跟踪信息显示，由俄罗斯总统普京放生的东北虎"库贾"穿越国境进入中国后继续往南走，离俄罗斯越来越远。

无国界河流联盟协调人西蒙说，按照这两天俄方专家提供的信息，"库贾"可能会在中国境内越冬。 西蒙说，为此俄方专家给中方发信，请当地政府和林业部门注意，并专门介绍情况希望不要给"库贾"喂家禽类动物，避免使其野外生存能力退化。 中国国家林业局猫科动物研究中心常务副主任姜广顺说，俄方专家已与他们取得联系，并介绍了这一情况。 "这样有利于保持老虎的野外生存能力。"姜广顺说，俄方也会及时与他们沟通老虎位置信息，便于研究和保护。 "俄罗斯专家在放生‘库贾'前，专门培养它不吃家禽，不与人类接触，保持它的野外生存能力。"西蒙说，它能吃野猪、狍子、野兔等，它现在所在的区域有这些动物，不要专门准备肉和家禽给它，这一点非常重要。 西蒙表示，中方对"库贾"的出现和保护给予很高重视和热情，希望能靠它自己生存。 由于语言障碍及对中国行政区划的不了解等问题，此前俄方一直通过西蒙与中方沟通"库贾"信息。西蒙在俄罗斯兼有研究工作，并在中国东北进行过长期研究。