俄罗斯经济发展部部长：反制裁并不是要闭关自守

哈通社阿斯塔纳10月20日电，据《透视俄罗斯》报道，俄罗斯经济发展部现任部长阿列克谢•乌柳卡耶夫（Alexei Ulyukayev） 也是上世纪90年代初的国家自由改革领导者之一。在接受该媒体采访时，乌柳卡耶夫列举了俄罗斯希望吸引外国投资者的经济领域，并谈到政府愿意为投资者提供的优惠条件。

欧美制裁实为一把双刃剑

记者：俄罗斯经济最近发生了哪些变化，尤其是在受到国际制裁之后？

乌柳卡耶夫：我们发现制裁对俄罗斯经济产生双重影响。一方面是经济增长率下降、通货膨胀升高、卢布汇率波动、货币流动性降低，这些都在所难免；而在另一方面，这些新局面同样也有助于俄罗斯解决长期以来的经济结构性失衡。

我重点所指的是燃料及廉价商品出口比重过大，此外还包括为满足生产消费需求的商品进口中出现的失衡现象。

俄罗斯经济有足够的储备，这确保其今后能继续增长。在世界经济论坛的《2014-2015年全球竞争力报告》中，俄罗斯的排名提升了11位，在144个国家及地区中排名53位（去年为64位）。俄罗斯公民的教育质量以及俄罗斯的主要创新潜力都是我们的竞争优势。

记者：在目前情况下，俄罗斯经济需要多久才能度过危机时期？

乌柳卡耶夫：我们的经济发展预测都是以环境相对稳定、制裁措施不再升级为前提。资本外流可能会在2017年大幅减少；到2015年，国内生产总值预计会增长1.2％，而2014年仅有0.5％。国内生产总值的快速增长将主要与投资有关，预计投资会在2015年上升2％，而2014年则是下降2.4％。我们会继续努力改善投资环境，让企业在各方面都感到舒适安全。俄罗斯没有采取闭关自守的态度，也不会切断商业联系。

记者：俄罗斯要如何解决您所提到的经济结构性问题？

乌柳卡耶夫：俄罗斯已经进入新的经济环境，政府必须要节省开支。在预算方面，还需考虑到俄罗斯经济收益将会长期继续下降。倘若俄罗斯政府不积极改进政府经济预算政策，那就不能指望目前的负增长趋势会出现任何变化。

于此同时，目前似乎最适合在国内领域做有效投资发展。随着俄罗斯对美国、加拿大、挪威和欧盟进口实施针锋相对的反制裁措施，我们获得了发展最关键产业的难得机会，比如农业和食品加工业。补贴农民、提供保险、在建筑行业采取公私合营融资等计划将保证国内制造满足俄罗斯企业对大量重要资源的需求，继而完全取代进口。

引外国资本促经济现代化

记者：在您看来，俄罗斯哪些地区最吸引外国投资者？

乌柳卡耶夫：西伯利亚和远东地区的高速发展是俄罗斯的重中之重，政府已决定对该地区新投资项目实施利得税减免。下一步将把这一政策扩大到整个东西伯利亚地区，包括克拉斯诺亚尔斯克边疆区和哈卡斯共和国。

此外，政府目前正在考虑在远东和东西伯利亚地区建立"优先发展区"，为发展面向出口的非采掘业企业提供特殊优惠条件。优先发展区内的新建企业可享受五年利得税、矿产开采税（石油和天然气除外）全免，同时土地和物业税以及保险费可以酌减。我们计划在这些地区打造能与亚太地区主要商业中心相竞争的商业环境，为获得施工许可证、连入电网、办理海关手续等手续提供便利。

记者：在您看来，目前的俄罗斯如何吸引外国投资者？

乌柳卡耶夫：在联合国贸发会议的《2014年世界投资报告》中，俄罗斯被列入对外国投资者最具吸引力的转型期经济体。我们的优势在于能源领域、自然资源相关领域的高回报率。吸引外国投资者的不仅有石油和天然气，还有金属和木材。可惜的是，我们目前只看到仅有少数企业生产高附加值的产品。

在我看来，与韩国公司在该领域合作有着巨大潜力。俄罗斯不仅对吸引金融资本感兴趣，同样也重视引进新技术、专业知识和最佳管理手段，这样才能把企业经营效率提升到新水平。为了降低俄罗斯对廉价品出口和高新技术进口的依赖，为了提升高附加值产品的生产比重，俄罗斯同样需要吸引外资对工业、服务业和农业进行现代化。

记者：大众、西门子、三星等数家大型境外公司已经进入俄罗斯。俄罗斯是否计划推动这些企业提高本地化水平？

乌柳卡耶夫：这一点对于所有装配线设在俄罗斯的外国企业都适用。产业集群和产业园是提升生产本地化水平的有效手段。俄罗斯的许多地区已建成或正在建立这样的产业园，汽车制造业在这方面走在最前面。卡卢加、加里宁格勒和列宁格勒州已经建立成熟的汽车装配产业园，并且已有全球领先企业入驻。下一步必然是在这些地区开设生产配件的企业。