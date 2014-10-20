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    01:17, 20 10月 2014 | GMT +6

    生化武器还是上帝的惩罚：埃博拉病毒的六大阴谋论

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    哈通社阿斯塔纳10月20日电，据英国《每日邮报》报道，最近在推特上有一条推文这样写道：埃博拉病毒受害者起死回生，你决定相信什么？配图为一张可怖的人脸，看起来很想电影中的丧尸。

    这一举动引起了网络上人们的激烈讨论（埃博拉受害者起死回生的报道也可能是原因之一），某些人认为埃博拉病毒也许是一个天大的阴谋。

    埃博拉病毒的六大阴谋论：

    一、埃博拉病毒是用于减少非洲人口的人造病毒：

    像艾滋病一样的方式来减少世界人口数量，尤其是减少非洲人口的快速扩张，黑人为主要目标。

    二、埃博拉病毒的出现是为了出售 rabies-based 疫苗：

    人们认为埃博拉病毒是认为制造，是为了让媒体关注吸引注意力，最终推出rabies-based 疫苗来赚取暴利。

    三、大规模杀伤性武器：

    有人认为这是中情局为了对抗共产主义的威胁而制造的病毒，企图用它来压制非洲中部的黑人民族主义。

    四、这是上帝对同性恋以及不道德行为的惩罚：

    一些非洲人笃信宗教，认为这是上帝对不道德行为的惩罚。利比里亚委员会教堂发表了一份申明："利比里亚人的祷告，寻求上帝对腐败和不道德行为（如同性恋）的宽恕。作为基督徒，我们必须悔改并寻求上帝的宽恕。"

    五、盐水可以治愈埃博拉：

    在尼日利亚的部分地区有这样一个谣言，称盐水可以消灭或者预防埃博拉病毒，结果四个健康的人由于喝了过多的盐水而导致脱水死亡。

    六、动画片《辛普森一家》的预言：

    世界著名的动画连续剧《辛普森一家》早在1977年中的一集中，玛姬试图哄生病的巴特入睡时，手里拿着的书的名字就叫做《好奇的乔治和埃博拉病毒》。

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