哈萨克斯坦驻中国大使：在外留学生要多宣传哈萨克斯坦 为哈中友谊做贡献

哈通社北京10月19日电，18日，哈萨克斯坦驻中国大使努尔兰•叶尔梅克巴耶夫来到北京朝阳区，看望在中国对外经济贸易大学学习的哈萨克斯坦留学生，对他们提出了殷切的希望。

叶尔梅克巴耶夫说："哈中两国政府为你们提供了这么好的学习环境，你们一定要珍惜这个机会，学好科学文化知识。学好中文，将来大有作为。国家期待着你们学成回国，为祖国经济建设贡献力量。" 叶尔梅克巴耶夫向留学生提出了3点希望，他说："希望大家珍惜来之不易的留学机会，刻苦学习，勤奋钻研，努力掌握科学文化知识，使自己成为祖国需要的人才。希望大家发扬哈萨克斯坦人民的优良传统，尊敬师长，遵守纪律，团结友爱，展现新时期哈萨克斯坦年轻一代的精神风貌。出境后，每一个人都是形象大使，每个人都是一面镜子，代表着国家形象，你们走出去看世界的同时，世界通过你们在看哈萨克斯坦，希望多宣传哈萨克斯坦 为促进哈中两国人民友好事业发展作出贡献。" 叶尔梅克巴耶夫大使还点名表扬了学习成绩优异的学生，与此同时还对一些经常逃课、不爱学习、私下里经商的极个别学生提出了批评。（2013年近50名哈国留学生从中国各高等院校辍学）他说，还有极个别学生，违反签证制度，触犯当地法律，这些行为抹黑了哈萨克斯坦礼仪之邦的形象。 出席座谈会的留学生们向叶尔梅克巴耶夫大使介绍了在北京的学习生活情况，还询问了近些年国内就业趋势。 中国对外经济贸易大学创建于1951年，现有各类学生1万余人，其中在校本科生7300余人，研究生3100余人，外国留学学历生800余人。该大学培养的学生一直以专业知识和技能扎实、外语娴熟、思维活跃、实践能力强而受到中国社会的普遍欢迎。（编译：林海 校对：流沙）