波兰前外长称普京曾建议波俄瓜分乌克兰

哈通社阿斯塔纳10月21日电，据路透社20日消息， 波兰议长西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）接受美国网站Politico采访时称，俄罗斯总统普京在2008年曾建议波兰与俄罗斯瓜分乌克兰。

西科尔斯基曾担任波兰外长，今年9月才卸任。他透露，普京是在2008年波兰时任总理图斯克访问俄罗斯时提出前述建议的。不过，西科尔斯基后来称，部分采访内容被"过度解读了"。 "他（普京）希望我们参与瓜分乌克兰......这是我国总理图斯克访问莫斯科时，普京最先对他谈及的事情之一。"西科尔斯基在10月19日的采访中称。 "他（普京）说，乌克兰是人为形成的国家，而利沃夫（Lwow）是波兰的一个城市，我们为何不合力解决这事呢？"西科尔斯基说。 目前乌克兰西部的一些地区包括利沃夫等主要城市，在二战前是波兰的领土。 西科尔斯基称，图斯克未对普京的提议作出答复，因为他知道自己正被录音，但波兰从未表达任何加入俄罗斯行动的意愿。 西科尔斯基当时随同图斯克访问俄罗斯。 "我们非常明确地对他们表示，我们不想卷入这件事。"西科尔斯基说。 在采访内容被公布后，西科尔斯基称其不完全准确。他周一晚在Twitter账户上写道："有些措辞被过度解读了。"他还补充说，波兰不参与吞并行动。 路透社尚未联系到波兰外交部及俄罗斯官员置评。 "如果普京提出过这样的建议，那就太丢脸了。"波兰现任总理科帕奇（Ewa Kopacz）周一晚接受广播公司TVP采访时说。 "没有一个波兰总理会参与瓜分他国这样的可耻行动。"科帕奇还称，她以前没听说过这样的建议。