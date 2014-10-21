专家：中国企业想开展对俄投资 但担心会失败

哈通社阿斯塔纳10月21日电，据俄新网21日消息， 中国产业海外发展和规划协会副秘书长和振伟认为，由于此前的失败案例，中国企业对投资俄罗斯持谨慎态度，但为了增加中国对俄投资，需要改变俄罗斯地方官员的态度和方法。

中国专家接受俄新社采访时说："我私下和很多中国企业聊，他们觉得对俄罗斯投资的风险还是比较大的。因为之前的确有很多对俄投资失败的案例。之后又被媒体片面地夸大。导致原本是一个失败的案例，使人们产生到俄罗斯投资都是失败的感觉。这种影响不是很好。" 和振伟指出，还有一个因素是，人们最初认为俄罗斯是资源大国，以能源、矿产为主。而中国在这方面的企业以大型国有企业、央企为主。专家认为，中国企业对外投资从数量上来讲还是以民营企业为主，这些企业对外投资的主要领域为基础设施领域和商业服务领域。 认为，为了加大来自中国的投资力度，首先，俄罗斯自己应该改变观念。就是说，对待外资的看法需要改变。尤其是地方官员。俄罗斯有83个联邦主体，企业真正投资是在各个地区。地方政府、官员是非常关键的。他认为，地区发展一定要靠外资，光靠自己国家投资是不够的。 首先要使地方官员改变观念，更好地对待外资。他解释称："只有这样，去俄罗斯投资的企业才会感到当地的欢迎态度，遇到什么问题，地方政府能够帮忙解决。" 和振伟同时指出，中国在这方面，在招商引资的做法是：各个省的生长、市长都要和招商引资的数额挂钩。这就使得地方官员首先有压力。 和振伟还表示："如果俄罗斯能够做到这点，我相信当地的投资环境一定会发生改变。投资额一定会上升。"