韩国下届总统候选人好感度调查：潘基文最受欢迎

哈通社阿斯塔纳电，据北京国际在线援引韩国《东亚日报》10月21日报道，联合国秘书长潘基文虽然并没有表示打算参选韩国总统，但韩国舆论调查机构假设了潘基文参选的情况，并对潘基文的总统候选人好感度进行了民意调查。

20日，韩国舆论调查机构HGR公布了对1000名19岁以上的韩国公民进行的下届大选候选人好感度调查结果，其中，排在第一位的是潘基文，其好感度为39.7%，风头压过了排在第二位的首尔市市长朴元淳。朴元淳的好感度为13.5%，两者相差26.2%。紧跟其后的是韩国新政联议员文在寅(9.3%)和新国家党议员金武星(4.9%)。

但报道也表示，潘基文是否能参加下届韩国大选还是个未知数，因为潘基文并没有表示过参选意图，他还曾在2009年公开表态称不会竞选韩国总统。《东亚日报》认为，潘基文的联合国秘书长职位任期将于2016年12月结束，所以也不排除其参加2017年韩国大选的可能性。

据韩国ChanelA网21日报道，潘基文秘书长目前没有表示出进入韩国政权的意愿，但韩国朝野党派都对他表现出了较高的关注。