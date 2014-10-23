俄官员说西方企图通过制裁分裂俄社会大错特错

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据新华网报道，俄罗斯总统办公厅第一副主任沃洛金２２日说，西方制裁在俄发挥了团结的作用，那些企图通过制裁分裂俄社会、使俄士气沮丧的人大错特错了。

据俄《消息报》网站报道，沃洛金当天在瓦尔代俱乐部年会上发言时说，西方政治家不了解俄罗斯。俄罗斯公民将西方对俄总统普京的攻击视为对自己国家的攻击，视为对自身的攻击。 沃洛金说，俄罗斯公民清楚地记得以前的状况，珍视现在的稳定和生活的改善，而这一切都是普京推行的政策的结果。他举例说，最近一次民调结果显示，普京政策的支持率达到８４％。 俄国家杜马（议会下院）副主席热列兹尼亚克２２日接受《俄罗斯报》采访时也做了与沃洛金类似的表示。热列兹尼亚克说，西方政治家通过制裁追求经济目的和政治目的，试图分裂俄社会，但他们失算了，俄社会反而因制裁团结起来。 今年３月以来，美国等西方国家因乌克兰问题对俄实施多轮制裁。９月１２日，美国以俄继续破坏乌克兰东部稳定为由，宣布对其国防、金融和能源行业采取进一步制裁措施。 瓦尔代俱乐部成立于２００４年９月。本届年会１０月２２日至２４日在俄南部城市索契举行，来自中国、新加坡、日本、以色列、土耳其、伊朗等国的１０８名专家参加为期３天的讨论。普京总统宣布将出席最后一天的全体会议。