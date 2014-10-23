日媒：俄将为朝鲜改造铁路网 合作实效仍有变数

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据参考消息网援引外媒称，俄罗斯总统普京的亲信--远东发展部长亚历山大•加鲁什卡携俄罗斯经济界人士于10月20日开始访问朝鲜。访朝团一行将推动俄罗斯企业在朝鲜进行大规模基础设施建设。

据《日本经济新闻》网站援引俄罗斯塔斯社报道称，21日在平壤举行的俄朝铁路建设业务启动仪式上，加鲁什卡强调"这是全球数一数二的投资项目，将开创全新的合作模式"，宣称俄朝两国的经济合作正在快速前进。朝鲜贸易部长李龙男则表示"金正恩第1书记十分重视与俄罗斯的经济合作"。

朝鲜全国的铁路总里程约为3500公里，改造计划的总费用约为250亿美元。主要资金将来自俄罗斯的政府和民间投资。据称作为回报，俄罗斯方面将从朝鲜获得黄金和稀有金属等矿产资源的开发权益。

俄罗斯方面主导该业务的是与普京政权关系密切的大型建筑公司莫斯特比克（音译），该公司曾承接过今年2月索契冬奥会的基础设施建设项目。今年俄朝两国高层官员交流之际，多次就强化经济合作达成共识，不过启动具体的基础设施业务还是第一次。

俄罗斯政府20日宣布从本月开始启动两国银行之间的卢布结算。此举旨在扩大贸易关系以及脱离以美元计价的贸易。两国计划到2020年俄朝双边贸易的规模要达到目前的10倍。

在与朝鲜扩大经济合作之前，俄罗斯就在构想穿过朝鲜将俄罗斯和韩国连接起来的铁路以及天然气管线。计划将与朝鲜半岛的联系作为俄罗斯远东开发的催化剂。俄罗斯与韩国也保持着良好关系，在去年11月的首脑会谈上，双方就韩国企业参与俄朝铁路相关业务达成共识。

不过，俄罗斯与朝鲜合作的实效性仍充满未知数。朝鲜能否将视为珍宝的资源权益转让给俄罗斯充满了不确定性。俄罗斯方面也显示出了警惕感，担心"放松警惕的话很可能被朝鲜利用"（俄罗斯经济部门的官员）。