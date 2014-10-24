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    10:12, 24 10月 2014 | GMT +6

    美媒：阿尔泰草原大旱威胁哈萨克牧民

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    哈通社阿斯塔纳10月24日电，据环球网援引美国《纽约时报》报道，对新疆阿勒泰的大尾羊而言，这是一个坏年头。牧草稀落，羊儿们吃不饱，瘦得皮包骨头。这意味着哈萨克族牧民的日子也不好过。

    "干旱已影响到所有人"，在贫瘠的高原上赶着数百只羊的牧民艾嘉梅尔说，"这些羊卖不出原来的价钱了。"她说去年每只羊能卖约1000元，如今仅能卖830元。数十年来，这些哈萨克族牧民一直养殖着中国最著名的绵羊，但价格下跌已给他们造成巨大打击。 在这片偏远的原始牧场和高山林中，牧民们持续数周的年度迁徙已进入中期阶段：沿着阿勒泰山南坡，将家人、帐篷和牲畜从高海拔牧场迁往更低处过冬。干旱的草原上扬起的尘土显示着他们的行进方向。

    艾嘉梅尔说她和丈夫刚刚将80只羔羊卖给两名维族批发商。尽管买家减少也在导致羊价下跌，但干旱是更严重的问题。据媒体报道，今年的旱灾已令新疆北部8000只牲畜死亡、3800平方公里农作物绝产，300万只牲畜缺水，80万民众受到影响，经济损失约47亿元。 与往年相比，一些牧民已提前离开夏季牧场，以便其羊群能在海拔更低处吃草。在阿勒泰东部的可可托海区域附近，62岁的牧民鄂兹贝克指着他的二三百只羊说，太瘦了。"很快就没草了"，他说，"可能明年就什么草都没有了，因为没下过雨。"

    标签:
    文化 中国 社会 哈萨克 黄金储备
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