阿克套市与中国日照市将在经济旅游领域加强合作

哈通社阿克套10月24日电， 曼格斯套州首府阿克套市继续发展与中国城市的友好合作关系，继中国的克拉玛依市已成为阿克套市的友好城市之后，目前正在与中国的港口城市日照市建立友好关系。

昨天，阿克套市副市长努勒巴依•阿库洛夫会见了到访阿克套市的中国日照市代表团。成员有日照市委书记、市人大常委会主任杨军，日照市发改委主任孙立，日照港集团董事长、党委书记杜传志，日照港集团副总经理臧东生，日照市政府外事侨务办公室主任秦秀云女士。

阿库洛夫介绍了阿克套市的基本情况。阿克套市总人口17.5万人，是哈萨克斯坦的"石油之都"，是石油天然气工业中心，著名港口城市，向里海沿岸国家出口石油、矿石、汽车、粮食等资源，向欧洲输送天然气。

根据协商，双方将在包括工业、农业、商业、投资、经贸、科技、教育、卫生事业、旅游及体育产业等领域开展合作。

日照市是中国山东省的一个地级市，位于中国大陆沿海中部，山东东南部，被誉为"水上运动之都"。该市总面积5348平方公里，海岸线168.5公里，人口289万，有着蓝天、碧海、金沙滩的迷人风光，是生态宜居家园、滨海文化名城，具有鲜明的中国城市特色。