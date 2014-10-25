美日菲首次在南海搞联合军演 日媒称欲牵制中国

哈通社阿斯塔纳10月25日电，据环球网援引日本媒体报道，美国与菲律宾海军连同日本海上自卫队，于22日至23日在南海举行了联合军演。报道称，此次军演主要针对中国与菲律宾的南海纷争，旨在加强菲美日三国海军军事协作能力。据悉，此次为美日菲在南海进行的首次联合军演。

日本时事通信社称，此次三国联合军演主要针对中国在南海军事活动，欲以此来牵制中国。

据报道，参加此次军演的是美军"安提塔姆"号导弹巡洋舰、日本海自"涟"号导弹驱逐舰以及菲律宾海军"德尔毕拉尔"号护卫舰。军演主要进行了实弹射击训练及夜间舰艇通信训练。演习的具体地点没有公开。

在南海问题上，中方的立场是清晰和一贯的。中国国防部部长常万全在出席第四次中国-东盟国防部长会晤时指出，中国致力于同有关当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商解决争议，这一立场是清晰和一贯的，也是各方在《南海各方行为宣言》中的明确共识。将问题国际化、多边化不仅无助于问题解决，也不利于有关进程的推进。中国坚定不移地走和平发展道路，中国同样坚定不移地捍卫主权、安全和发展利益。