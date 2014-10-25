普京称俄不追求超级大国角色

哈通社阿斯塔纳10月25日电，据新华网报道，俄罗斯总统普京２４日在索契举行的瓦尔代俱乐部年会上发表讲话说，俄不追求超级大国角色，不想重建帝国。

据俄电视台报道，普京说，俄没有建立集团、重建帝国、损害邻国主权的计划。俄不要求在世界上有特殊的、例外的地位。俄尊重他国利益，也希望自己的利益得到考虑、自己的立场受到尊重，俄不能允许自己的利益被无视。俄的立场是，必须在世界上推动构建利益和关系的平衡体系。 普京说，俄加强与亚洲伙伴的合作，不意味着俄转身离开欧洲。俄在亚太地区奉行的积极政策不是在制裁压力下开始的，而是出于务实的态度，因为东方在世界政治和经济中占据越来越重要的地位。 普京批评说，美国到处干涉没有带来和平、安宁及福祉，而是造成相反的结果。美国宣布自己是冷战的胜利者，决定按照自己的利益重新划分世界，结果在国际关系中犯了很多错误。俄不止一次地警告，采取单边军事行动、干涉主权国家内政、同极端分子和激进分子勾勾搭搭具有危险性。他呼吁国际主要国家就外部"合法、必要地"干涉国家内政制定出明确条件，明确单边行动的界限。 普京在讲话中尖锐批评西方国家为实现自己的目标继续选择性地支持伊斯兰极端分子，一次又一次地犯同样的错误。他说，当初他们在阿富汗支持伊斯兰极端运动与苏联作斗争，结果产生了"塔利班"和"基地"组织。西方对国际恐怖分子进入俄罗斯和中亚地区国家视而不见，美国只有在经历"９•１１"恐怖袭击后才理解恐怖主义是共同的威胁。 普京认为，西方在中东打击恐怖主义，是在与自己的错误政策后果作斗争，在消除自己制造的风险，并正为此付出很大代价。他还说，现在的极端主义集团资金来源不仅仅靠传统的贩毒，还依靠销售其控制地区的石油，"购买其石油就是在资助恐怖分子"。 普京说，世界进入深刻变革时期，需要高度谨慎，避免采取轻率的步骤。建立更稳定的世界体系是长期艰难的工作，"我们的共同责任是在新的发展阶段解决这一根本任务"。 瓦尔代俱乐部成立于２００４年９月。本届年会１０月２２日至２４日在俄南部城市索契举行，来自中国、新加坡、日本、以色列、土耳其、伊朗等国的１０８名专家参加为期三天的讨论。