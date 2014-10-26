乌克兰举行变天后首次国会大选投票

哈通社阿斯塔纳10月26日电，据BBC报道，在东部武装冲突仍未平息之际，乌克兰举行推翻亲俄总统亚努科维奇后的首次国会大选。

新总统波罗申科就任后宣布解散国会重新选举促成了星期天（10月26日）的这次投票。波罗申科认为原国会阻碍他推进改革。 受乌克兰政府军与亲俄罗斯武装的武装冲突影响，顿涅茨克与卢甘斯克地区的300万选民将在下月参与分离主义分子安排的选举；克里米亚于3月份被俄罗斯兼并，其180万选民也不会参加这次投票。 BBC记者斯特恩在基辅报道说，亲西方政党预料将在新国会中占优，但该阵营内也存在不少分歧；基辅政府希望这次投票将能为国家带来稳定。 根据乌克兰的选举制度，国会450个议席中，一半将根据政党得票率进行分配，有关政党必须取得至少5%的选票才可参与分配。 其余198席则从地方选区选出，以票数最多者得胜。其中，属于克里米亚与亲俄武装控制地区的27个议席将会悬空。 东部顿涅茨克不在政府军控制范围内的区域将于11月2日投票。 亚努科维奇此前拒绝签署一项与欧盟合作的协定，在基辅触发了旷日持久的亲西方示威。亚努科维奇在今年2月出逃。 他的倒台在以俄语人口为主的乌克兰东部引起莫大愤怒，结果引发分离主义者占领各地政府大楼，至4月更演变成武装冲突。 冲突爆发至今已造成至少3700人死亡，当中包括9月5日达成停火协议后丧生的300人。 星期五（24日），俄罗斯总统普京首次承认莫斯科曾协助亚努科维奇出逃。 星期天的选举举行之际，乌克兰还在面对着严峻的能源和经济危机。莫斯科在6月份以乌克兰拖帐为由中断了天然气供应。 该国经济也开始崩溃。预测该国今年全年经济增长将比去年下跌7%至10%。