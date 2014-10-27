阿拉伯之春爆发四年后 “发源地”突尼斯首次选举议会

10月26日，"阿拉伯之春"运动爆发近四年后，突尼斯首次举行民主议会选举，并为11月26日的总统大选做准备。

当埃及、利比亚等其他"阿拉伯之春"国家深陷混乱泥沼之时，突尼斯这个"阿拉伯之春"的起源地，能否通过民主选举迎来国家稳定和发展？

民众远未准备好民主

此次议会选举将决定未来五年带领突尼斯继续民主进程的党派，获得议会席位最多的党派将重组政府，包括总理及其他部长。

突尼斯全国共分成了33个选区，有将近13000名候选人争夺217名议会席位。法国《回声报》对庞大的候选人名单进行了讽刺，"有些候选人只是为了能上个电视亮个相。"不过13000名候选人里涉及到的党派只有5个。

登记投票的突尼斯人只有520万，有高达45%的人并未登记，不参与投票选举。根据国际共和研究所的调查显示，有40%－60%的突尼斯人到投票最后几天仍未决定选择谁。

皮尤研究中心近期发布的调查结果则更令人惊讶，只有48%的突尼斯人认为民主是最好的执政方式，62%的人认为一个不民主但稳定的政府要远比不稳定但民主的政府来得重要得多，59%的人相对民主的政府更倾向于一个强权领导者。这让人想到2014年1月的另一项调查结果，有高达35%的突尼斯人对于本•阿里政权的倒台心存惋惜。

2010年12月，一位卖蔬菜的小贩自焚，点燃随后席卷中东北非的"阿拉伯之春"。2011月1月15日，前总统本•阿里逃亡沙特。

伊斯兰党派还是反伊斯兰党派

目前，突尼斯最具有竞争力的是伊斯兰党派复兴党和反伊斯兰党派呼声党。

Ennahdha在阿拉伯语里意为"复兴"，他们希望伊斯兰哈里发能在突尼斯复兴。在本•阿里时期，该党一度被视作违法，本•阿里被推翻后，复兴党成为最大的赢家，在制宪议会选举中一举拿下89名席位，一直领导突尼斯到今年年初。他们希望采取土耳其的模式，在伊斯兰文明的基础上融入现代化和温和世俗主义。

然而22岁的突尼斯大学生Skander Mezghani在接受澎湃新闻采访时表示，"如果复兴党赢了，那我们就彻底完蛋了。他们只是在选举前尽量表现得自己很现代，但我们知道的，他们会朝我们的后脑勺开枪的。在本质上，他们有圣战基因。"他认为唯一有可能打败复兴党的就是呼声党，因此他准备投给后者。

25岁的教师辅导员Myriam Labidi也表达了类似的观点，"其实我更想投Afek Tounes党，但呼声党打败复兴党的胜算更大些，所以我准备投他们，尽管我知道他们有些人很腐败。"

有一种理论叫"惩罚性投票"--投给某个党派仅仅是因为它反对另一个令人讨厌的党派。

Nidaa Tounes在阿拉伯语里意为"突尼斯的召唤"，这个世俗党派形容自己是现代民主进步党派，也吸收了一些被废除的前本•阿里党派宪政民主联盟成员，长期与伊斯兰复兴运动对抗。国际共和研究所6月的民调显示，支持呼声党的受访者有24%，支持复兴党的大约为13%。

考验重重，道阻且长

如果突尼斯能在周日顺利完成议会选举，并在11月成功选举总统，它将为"阿拉伯之春"再次树立典范，给其他阿拉伯国家再次带来新的希望。

然而，突尼斯面临的困难是不可小觑的，在选举正式开始前，一些危险的信号又让人们对突尼斯的未来感到了担忧。 10月23日，离选举仅剩三天，突尼斯又发生了一些"恐怖主义"事件。在靠近阿尔及利亚的边境，两名士兵因受地雷爆炸袭击而受伤；两名恐怖分子在离首都突尼斯500公里的地方发生冲突后被逮捕，随后他们承认了设立在首都突尼斯郊区的组织，23日，他们曾在那里发生交火，导致一名宪兵死亡，另一名受伤。当局24日出动武力摧毁了该组织。

这让人不禁担忧，26日的议会选举能否安全顺利举行？突尼斯能否不经历暴乱稳定过渡？

但突尼斯的担忧并不仅仅在于安全方面。本•阿里倒台后三年，突尼斯的政治选举变得异常庞大臃肿，候选名单一共多达1300份，共有约13000名候选人次。大量民众对于投谁并没有清晰的想法。

"阿拉伯之春"后，突尼斯政局持续不稳定，2013年多名反对党领袖及成员遭暗杀，临时政府多次更迭。目前，国内失业率仍高居不下，30%毕业的大学生面临失业。经历这次选举后的突尼斯能否迎来一段时间的稳定，仍是个问号。 "到了翻过新一页的时候了，政治瘫痪是所有危险的来源，突尼斯人民必须重拾信心。"突尼斯学者楚伊卡在接受法国《快报》采访时表示。

文章来源： 彭博社