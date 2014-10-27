埃博拉危机：美国护士批评强制隔离政策

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，一位曾在塞拉利昂治疗埃博拉病人的美国护士返回美国后被隔离观察，她批评了纽约纽瓦克机场对待她的方式。

凯茜 •希科克斯说，隔离的经历非常恐怖，还可能会使得其他医疗工作者不愿去西非帮助遏制埃博拉疫情。

继纽约州和新泽西州之后，伊利诺伊州也采取了严格隔离政策。新的措施意味着在西非接触过任何埃博拉患者的人都将被强制隔离21天。

美国总统奥巴马周六（10月25日）在每周电台演讲中呼吁，美国人应该相信事实，而不是被恐惧支配。

他还重申，只有跟埃博拉患者有直接体液接触才会感染病毒。

被隔离者"像罪犯"

服务于无国界医生组织的希科克斯说，周五（24日）她从塞拉利昂回来时目睹了"混乱、恐慌，以及最恐怖的隔离"。

希科克斯给美国的一份报纸撰稿说："不知多少在西非疫区与埃博拉病毒战斗过的医务工作者会有同样遭遇。"

她说："他们会不会觉得自己像罪犯？"她还表示，自己在机场航站楼被隔离了七个小时，但是只得到了一根谷物棒来充饥。

她否认自己曾发烧，并说当时她只是脸红，因为不满在机场受到的待遇。

即使希科克斯在埃博拉病毒检测中呈阴性，她仍然要被隔离三个星期，被医护官员监控。

上周曾在几内亚工作的纽约医生克雷格•斯宾塞被确诊为埃博拉患者之后，纽约州和新泽西州都加强了隔离措施。斯宾塞目前在纽约一家医院接受隔离治疗。

马里最近也出现了埃博拉病例，总统易卜拉欣•布巴卡尔•凯塔试图缓和恐惧情绪。他说，自从疫情开始，所有的措施都已经到位， "我们将竭尽所能阻止恐慌情绪蔓延。"

他还说，仍将开放与几内亚的边界。然而，马里邻国毛里塔尼亚决定关闭部分与马里的陆路通道。

马里首名埃博拉患者于星期六（25日）死亡，与这名患者接触过的四十多人都已被隔离，当局说还在寻找其他与该患者接触过的人。

世界卫生组织在最新报告中说，埃博拉病毒已经出现超过1万个感染病例，其中4922人死亡。