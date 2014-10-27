阿拉伯联合酋长国最大的城市—迪拜（组图）

哈通社阿斯塔纳10月27日电，纳扎尔巴耶夫总统将于明日出席在阿联酋迪拜召开的第十届世界伊斯兰经济论坛（WIEF）。为使读者对国际化大都市迪拜有较为全面的了解，特发此文。

迪拜是一座国际化大都市，是阿拉伯联合酋长国人口最多的城市，从面积上计算是继阿布扎比之后第二大酋长国。迪拜市是阿拉伯联合酋长国最大的城市，也是中东地区的经济和金融中心，是一座国际化大都市，是中东最富裕的城市，在全球最富裕城市中也位居前列。 迪拜从一个小渔村发展为一个地区的金融中心，从一个地区的金融中心发展为全球性国际金融中心，成为东、西方各资本市场的桥梁。迪拜实行自由和稳定的经济政策，在各国之间以及国际工商界赢得良好的声誉，这就鼓励了本国资本和外国资本投资于商业、工业和服务业等各个经济领域。 如今，迪拜除了大力发展贸易业、旅游业以外，也非常重视现代化的高科技产业。眼下，迪拜的免税区越来越多，涵盖从媒体到体育、金融和生物科技的所有领域。 受酒店业务、大型展会、博览会、招商引资会等提振迪拜2013年GDP增长4.6%，至3257亿迪拉姆（约合887亿美元）。此外，迪拜成功申办2020年世博会，而哈萨克斯坦将于2017年举办阿斯塔纳世博会。 世界第一高楼迪拜塔、世界上唯一的七星级酒店帆船酒店、世界上最大的音乐喷泉和购物中心（世界上所有国际名牌全部入驻、无一例外）、世界上最大的人工岛棕榈岛，迪拜正以他高速的发展速度让世界惊叹，超前规划、务实奋发成为迪拜缔造发展奇迹的重要因素。 美食 阿联酋的餐饮为阿拉伯风味。阿拉伯餐与西餐相似，包括开胃菜、汤、沙拉、烧烤、甜点。特色菜包括：阿拉伯烤鸡、阿拉伯甜品、阿拉伯烤羊、阿拉伯烤牛。阿拉伯的甜品由肉、水果、蔬菜制成，配上阿拉伯风味的酱汁，香甜可口。阿拉伯沙律则是以水果、蔬菜配上酸奶、橄榄油、盐等，即可口又开胃。还有香酥的阿拉伯大饼，面饼上面撒上芝麻，然后烤熟，有一种纯粹的面香。 著名景点 哈利法塔、地球群岛、沙漠风情、 阿拉伯塔酒店、迪拜购物中心、音乐喷泉、棕榈人工岛、迪拜国家博物馆、 迪拜河、奇迹花园、世界贸易中心、泰姬阿拉比亚。（撰稿：流沙）