普京指责美国为私利破坏世界秩序

哈通社阿斯塔纳10月27日电，据路透社报道， 俄罗斯总统普京周五指责美国对全球其他国家的"单方面发号施令"危害全球安全，并将乌克兰危机归咎于西方国家。

普京对西方进行了40分钟的抨击，同时也否认俄罗斯试图以邻国为代价重建苏联帝国。 "我们没有开始这么做，"普京对俄罗斯问题专家们说道，并警告称华府正在试图基于一己私利"重新构建整个世界"。 "有说法称俄罗斯正在试图再次建立某种帝国，且会侵犯邻国主权，这是毫无根据的，"普京在讲话中称。 普京列举了发生在利比亚、叙利亚和伊拉克的冲突，对美国的政策是否有利于发展和平与民主提出疑问。 "不，"他说道。"单方面的发号施令，强加（给别国）想法已经产生了完全相反的效果。" 这是普京发表的针对西方的最具敌意的讲话之一，这似乎部分意在向俄罗斯选民显示他将勇敢面对外部世界，捍卫本国利益。 普京还驳斥了外界就乌克兰危机发出的批评，并发出了以牙还牙的反击。 他再次指责西方国家帮助亲西方组织发动政变，"与进行艰难但文明的谈判相比，他们引发了政变，将这个国家推入了混乱，引发经济和社会的崩溃，以及损失巨大的内战，"普京说道。