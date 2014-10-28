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    06:07, 28 10月 2014 | GMT +6

    联合国：气候变迁破坏不可逆转

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    哈通社阿斯塔纳电，据大纪元消息，根据一份预定本周通过的联合国报告草文，气候变迁可能对人类社会和大自然造成"严重、普遍及不可逆"的影响，然而各国政府仍有时间可避免最糟糕的情况发生。

    100多国政府代表和顶尖科学家27日至31日将在哥本哈根集会，编辑这份报告，使这份报告成为致力达成联合国遏止气候变迁协议国家的主要指引。这份协议预定在2015年底的巴黎高峰会通过。

    与会代表将于11月2日发布这份研究报告。

    欧洲联盟领袖24日同意在2030年前，将碳排放减少至较1990年水平少40%，作法是自化石燃料转向再生能源，并敦促中国大陆和美国为首的主要排放国家跟进。

    秘鲁环境部长浦尔加-魏达尔对路透社说："这份报告将成为我们的指引。"

    浦尔加-魏达尔2014年底将在秘鲁首都利马主持联合国环境部长会议，为巴黎高峰会奠定基础。

    他说，这份政府间气候变迁问题小组（IPCC）撰写的综合报告，取材自2013年9月起发布的3个大型科学报告，报告显示，未来几年有必要採取紧急和具雄心的行动。

    许多国家政府希望这份32页长的草文，可以更清晰、有力地列出气候变迁会导致更强大风暴、热浪、洪水和海平面上升的警告。

    标签:
    联合国 黄金储备
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