吉尔吉斯斯坦总统希望尽早加入欧亚经济联盟

哈通社阿斯塔纳10月28日电，据新华网报道，吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫27日在吉议会可持续发展会议上表示，希望吉尽快加入欧亚经济联盟。

阿坦巴耶夫说，吉尔吉斯斯坦入盟，可以为吉带来更多的贸易特惠以及援助和贷款。他说，入盟很有可能造成国内价格上涨和通货膨胀，但若不入盟，这样的风险将倍增，因此两害相权取其轻。目前，对于吉尔吉斯斯坦高层最重要的是根据日程表尽快提交入盟的各种文件。 今年10月初，吉尔吉斯斯坦政府已审议通过了关于吉加入俄白哈统一经济空间（即未来的欧亚经济联盟）的措施计划。此外，吉尔吉斯斯坦议会已一读审议通过了关于适应联盟成员国法规的一系列法律修订草案。 今年8月，俄罗斯外交部长拉夫罗夫宣布，俄罗斯将向吉尔吉斯斯坦提供5亿美元的资金组建俄－吉基金，帮助吉发展经济，并推动吉加入欧亚经济联盟的进程。10月21日，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科访问吉尔吉斯斯坦时表示，俄将再向吉提供3000万美元帮助其发展经济，并在2年内向吉提供2亿美元帮助其实施加入欧亚经济联盟的相关措施。 目前，吉与俄白哈三国贸易占该国对外贸易的45%。 欧亚经济联盟由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟发展而来。根据条约，欧亚经济联盟将于2015年1月1日正式启动，三国将在2025年实现商品、服务、资本和劳动力的自由流动。今年10月，欧亚经济委员会最高理事会会议讨论了启动欧亚经济联盟的相关问题，其中包括批准吉尔吉斯斯坦入盟路线图。目前，吉方正抓紧批准入盟所需法律法规文件。 今年以来，吉俄双边贸易额有所下降。吉方希望未来加入欧亚经济联盟后吉俄双边贸易恢复增长，同时解决吉劳务移民在俄合法待遇等问题。