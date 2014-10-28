中国全国人大常委会委员长张德江会见纳扎尔巴耶娃（图）

哈通社北京10月28日电，中国全国人大常委会委员长张德江28日在北京人民大会堂会见到访的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）副议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃一行。双方就哈中两国关系发展和议会间合作前景深入交换意见。

张德江表示，中国是哈萨克斯坦的友好邻邦和全面战略伙伴。习近平主席与纳扎尔巴耶夫总统多次会晤，结下了深厚友谊，就深化双边关系达成了许多重要共识。中国全国人大愿在现有基础上进一步加强与哈萨克斯坦议会的友好往来，加强立法、治国、理政经验交流，促进各自国家的法治建设，积极促进人文交流，为深化双方在建设丝绸之路经济带及能源、基础设施等领域合作创造良好的法律环境。

纳扎尔巴耶娃表示，近年来，两国关系快速发展，双方高层交往频繁。议会交往是两国战略伙伴关系的重要组成部分。两国立法部门保持着密切的沟通，双方人员交流日渐频繁，议会间组织框架下的双边务实合作进展顺利。立法部门间的经验交流与分享有益于法制体系的完善。哈萨克斯坦马吉利斯愿加强与中国全国人大的全面合作，推动哈中合作迈上新台阶。（编译：吴然）