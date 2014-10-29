美国一女子发现宠物犬险遭邻居性侵 鸣枪喝止

哈通社阿斯塔纳电，据环球网消息，担心爱犬走丢是许多养狗家庭的烦恼，但还有一些烦恼主人恐怕难以想到。据英国《镜报》10月27日报道，美国一女子就背负了意外的烦恼，日前她发现邻居试图性侵自家宠物狗，该女子随即鸣枪喝止并报警。据悉，该男子或患有精神疾病，他自称是IS恐怖分子并感染埃博拉病毒。

据报道，女主人爱丽丝•伍德拉夫家住美国康乃迪克州沃特伯里市，养有一条斗牛 。事发时，伍德拉夫到自家庭院查看宠物狗，却发现一名裸体男子正在性侵其爱犬。随后，他辨认出该男子是她22岁的邻居。看到此景，伍德拉夫立即报警，并拿出手枪鸣枪示警。然而，该男子却表现淡定，并向伍德拉夫走近，他说道："今天是我们共度余生的最后一天，你杀了我吧，但是我们都得死。"

"说实话，那时我觉得他随时有可能掏出武器来与我同归于尽。"伍德拉夫事后回忆道。在警察到来之前，她经历了一场痛苦的等待。

据悉，该男子自称是IS恐怖组织一员，并患有埃博拉。事后，犯罪嫌疑人已被强制送往圣玛丽医院进行精神诊断。当地警方表示，目前犯罪嫌疑人还未被起诉，但是起诉程序在他出院后就会执行。令人感慨的是，受害女主人伍德拉夫事后表达了对该男子健康状况的关心："他只有22岁，一定是某些人让他受到了伤害。他一定可以战胜疾病并重新站起来的!"