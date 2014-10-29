上合组织机构和联合国扩大在打击恐怖主义领域的合作

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网消息，上海合作组织地区反恐怖机构网站周二表示，该机构执委会和联合国安理会反恐怖主义委员会执行局打算更广泛的交换打击恐怖主义方面的资料。

应联合国安理会反恐怖主义委员会领导层邀请抵达纽约的上合组织地区反恐怖机构执行委员会主任张新枫举行了新闻发布会，涉及上海合作组织地区反恐怖机构在上合组织空间打击恐怖主义和极端主义方面的活动。上海合作组织成员国包括哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。

公告中说，鉴于国际安全援助部队（ISAF）主要部队即将撤出阿富汗，张新枫呼吁联合国安理会反恐怖主义委员会成员国共同努力、展开对恐怖组织及其工作人员的资料收集和交换，特别在边境安全领域和利用互联网进行恐怖主义活动领域。

联合国安理会反恐怖主义委员会积极评价上合组织地区反恐怖机构的活动，并且强调联合国安理会反恐怖主义委员会和相关地区机构紧密合作的重要性。

上合组织成员国包括哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦，观察员国有阿富汗、印度、伊朗、蒙古国、巴基斯坦。上合组织地区反恐怖机构于2004年成立，总部设在塔什干。