纳扎尔巴耶娃：中国高度重视哈中友好合作关系

哈通社北京10月29日电，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）副议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃28日在北京接受媒体采访时说，本次访问非常成功，访问团对中国的社会保障制度有了较全面的了解，达到预期目的。

纳扎尔巴耶娃说："这次应中国对外友协邀请来北京访问，整个行程中，我们与中国全国人大、政府相关部门领导、专家进行了广泛的探讨与交流，通过考察访问，对中国社会保障体系有了较全面的了解，深切感到中国在社会保障工作方面有很多好的做法和经验。同时，中方对哈中两国在经济、文化、教育、医疗卫生及丝绸之路经济带建设等领域的合作给予了高度评价，双方在每一次的会晤中都谈到了这些问题。"

纳扎尔巴耶娃指出，中国社会高度评价哈中友好合作关系和两国元首之间的私人交情。对哈中两国合作前景充满信心与期待。

纳扎尔巴耶娃说："在北京期间，我们听到了许多有关哈萨克斯坦和纳扎尔巴耶夫总统的评价，这些评价都是正面的、积极的。我们真切希望此次访问能够进一步提升两国在教育、卫生、社会保障、人力资源等领域的全面合作。"

"通过媒体报道以前我和访问团成员对中国有一定的了解，但百闻不如一见，通过此次访问，加深了我们对中国的了解，为双方今后的合作与交流打下了坚实的基础，" 纳扎尔巴耶娃说道。（编译：林海）