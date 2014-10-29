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    14:17, 29 10月 2014 | GMT +6

    土耳其着手打造首款国产乘用车

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    哈通社阿斯塔纳10月29日电，据盖世汽车资讯网报道，土耳其汽车制造商卡桑（Karsan Automotive）近日透露，该公司研发第一款土耳其国产乘用车的项目已经取得巨大进展，并表示还将继续投资1亿美元以实现这项计划。

    卡桑执行董事Jan Nahum称，该公司目前已经为这款车型投资6,000万美元。"我们已经刻画出这款车型全新的概念，目前正在研究什么时候可以开始量产。" Jan Nahum还表示，公司将会保证接下来的1亿美元投资完全到位，以保证计划的顺利完成。

    早在2011年,卡桑的V1轿车就与日产和福特同时进入纽约出租车的候选名单，但最终落选。一些美国评论人士认为，卡桑缺乏生产和在美国销售汽车的经验。

    Jan Nahum表示，该公司并未放弃针对美国市场研制和生产汽车的计划，目前研究与开发项目已经在分别进行。Karsan 2011年生产的V1轿车设有轮椅坡道，Jan Nahum指出，为残疾人开发的汽车在美国销售多达3万辆/年，卡桑的目标是进入这个市场。

    土耳其科学、工业和技术部（Turkish Science, Industry and Technology）部长Fikri Işık 也表示，希望土耳其本土制造的第一款乘用车在2020年前上路。但市场专家认为，虽然有如此野心勃勃的计划，土耳其仍需解决在驾驶测试设备和发动机开发能力等方面的缺陷。

    标签:
    土耳其 黄金储备
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