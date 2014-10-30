土耳其总统府争议中落成 反对党批其为走向专制标志

哈通社阿斯塔纳10月30日电，据环球网报道，29日，土耳其新总统府正式落成，总统埃尔多安亲自主持揭幕仪式，仪式后还要举办接待宴。新总统府融合现代艺术与塞尔柱王朝的古典风情，不过，在环保人士眼中，新总统府是破坏环境的罪魁祸首;在反对党看来，它则是埃尔多安背弃民主、走向专制的标志，"特地选在‘共和国日'揭幕，真是往伤口上撒盐啊"。

据法新社29日报道，新总统府名为"白色宫殿"，位于安卡拉的贝斯特普地区，总造价高达3.5亿美元，拥有1000个房间，其中一间办公室的设计参考了美国白宫总统办公室，总统府内没有安装预防窃听的电子设备。法新社评论道，启用新总统府标志着埃尔多安积极推动的建设"新土耳其"时代来临了。土耳其媒体感慨称，自国父凯末尔担任总统以来，"接待"过土耳其11名历任总统的昌卡亚总统府此后就要正式与总统说再见了。

不过，新总统府的落成遭到反对党的强烈抗议，尤其是选在"共和国日"举办揭幕仪式更被指责为"往伤口上撒盐"。1923年10月29日，经过长期的民族抵抗运动，凯末尔带领土耳其人民取得民族独立，粉碎了英、法、意等国瓜分土耳其的意图，新兴的土耳其共和国就此正式成立。对土耳其人来说，"共和国日"是民主的象征。此前，埃尔多安搬离旧总统府就被视为是向国父"叫板"、试图将共和国制改成总统制的行为。现在又在"共和国日"举办揭幕仪式，无疑是让反对者遭受"双重打击"。3个反对派政党联合对外呼吁，抵制埃尔多安为总统府揭幕仪式举办的接待宴席。

新总统府在环保人士眼中也十分"扎眼"，因为府邸就建在一级自然保护区阿塔图克森林农场内。为给总统府项目让路，数百棵大树被砍掉。而且，建筑物所在地正是凯末尔亲手建的林场。