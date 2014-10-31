阿坦巴耶夫：纳扎尔巴耶夫总统是哈萨克斯坦人民的福星

哈通社比什凯克10月31日电，吉尔吉斯斯坦总统阿勒玛兹别克•阿坦巴耶夫在回答哈萨克斯坦新闻媒体代表团记者提问时对纳扎尔巴耶夫总统的政治智慧和远见卓识给予了高度评价。

阿坦巴耶夫总统说："纳扎尔巴耶夫总统是一个目光远大、胸襟广阔的智者，他对兄弟般的吉尔吉斯人民给予了无私的帮助，我无论何时见到他并与他深入交流时，总能从他发自肺腑的话语里感觉到他在时刻考虑和关注着国家的稳定和人民的福祉。他的战略思维以及深谋远虑对我影响深远，他的许多建议给了我很大的帮助。正因哈萨克斯坦拥有了这样的一位首任总统，国家才得以快速的发展。"

在谈到纳扎尔巴耶夫总统在欧亚一体化进程方面所做的努力时，阿坦巴耶夫说，大家熟知纳扎尔巴耶夫总统提出的欧亚经济联盟倡议，但许多人也许不知道，他还曾极富远见地提出过建立中亚联盟的倡议，但十分遗憾，不知为何当时的中亚国家领导人并未积极响应，我敢说这在当时是一个很大的错误。 阿坦巴耶夫说："纳扎尔巴耶夫的政治智慧和远见卓识在于他对许多问题都极富政治洞察力，他的远见体现在对十多年以后的形势都有准确的预测。这不仅仅从他联盟倡议的提出得以体现，还可从他迁都的战略举措中得到证明。"（编译：流沙）