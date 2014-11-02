乌东部投票在即 官方民间武装互指对方破坏选举

哈通社阿斯塔纳11月2日电，据中新社消息，由民间武装成立的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国"将于本月2日举行公民投票，以选举"共和国"领导人和"议会"议员。1日乌克兰官方与民间武装分别发表声明，指责对方将在投票期间制造骚乱，破坏选举。

据乌克兰独立通讯社报道，乌克兰国家安全局当天发表声明称，有情报显示，部分民间武装人员已经"换上了乌克兰政府军和国民近卫军的制服和标志"，准备在公民投票期间刻意挑衅和制造骚乱，以达到"嫁祸于乌克兰政府"的目的。 在这份声明中，乌克兰国家安全局表示，此次民间武装组织的选举并不能代表民意，其结果早已"内定"，参加投票的民众只是了充当"配角和群众演员"。 乌克兰国家安全局强调，乌克兰政府军将不会针对东部民众使用武器。 针对乌官方上述表态，乌东部民间武装表示否认。据俄新社报道，"顿涅茨克人民共和国"与"卢甘斯克人民共和国"当天发表联合声明称，乌官方的声明是为了"恐吓东部民众"，其用意在于"减少此次选举的投票率"。 民间武装在声明中表示，他们已经掌握情报，乌克兰政府军正在策划破坏选举。民间武装对其已有防范措施，"可以保障民众投票安全"。 乌克兰有媒体分析指出，双方在声明中互相指责加剧了选前紧张气氛。2日民众的投票情况扑朔难料。 上月26日乌克兰举行第8届议会选举。对此，乌东部民间武装声言抵制，并表示将于本月2日自行举行选举。目前乌东部地区局势紧张。尽管9月初乌克兰问题三方联络小组(乌克兰、欧洲安全与合作组织、俄罗斯)同乌东部民间武装代表已在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，但由于缺乏互信，双方小规模武装冲突一直没有间断。据《乌克兰真理报》报道，仅在此前的一昼夜内，政府军与民间武装又在顿涅茨克州多地爆发冲突，冲突造成了6名政府军官兵死亡，10人受伤。