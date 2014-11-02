英国女子欲穿高跟鞋跑马拉松 挑战世界纪录

哈通社阿斯塔纳11月2日电， 据中新网报道，来自英国的娜塔莉•艾克特决定穿高跟鞋参加明年的马拉松比赛，她将成为世界首个穿高跟鞋跑马拉松的人。

据报道，来自英国斯塔福德郡斯托克市的娜塔莉•艾克特从未参加过马拉松比赛，但她打算穿一双近5英寸(约13厘米)高的高跟鞋参加明年的伦敦马拉松大赛，连续跑4个小时，争取赢得5000英镑(约4.8万元人民币)奖金，并打破吉尼斯世界纪录。 据悉，娜塔莉•艾克特现年37岁，是5个孩子的母亲，她最小的孩子只有3个月。艾克特2岁的孩子患有哮喘，她想通过参加比赛赢得的奖金捐献给慈善机构。 报道称，艾克特表示，她这项宏伟的计划是受德国女子茱莉亚的启发。茱莉亚曾穿一双金色高跟鞋跑出百米14.531秒的好成绩，创造了高跟鞋百米吉尼斯纪录。 艾克特称，为实现这项目标，她几周前就开始了紧锣密鼓的训练。她每周利用两天晚上跑步，三天晚上打拳击。 艾克特表示，朋友们经常会笑话她穿高跟鞋做运动，但她表示自己无论何时都在穿高跟鞋，而且并不觉得奇怪。 艾克特说："吉尼斯世界纪录委员称鞋跟不能低于7.6厘米，我觉得这根本不是问题。我唯一担心的是怕鞋跟卡在路面的坑中。"