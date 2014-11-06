穆坦诺夫：大学应成为思想教育和可持续发展研究项目的传播中心

哈通社阿斯塔纳11月6日电， "人类可持续发展的新模式 G-Global格式化全球对话"国际研讨会昨日在哈萨克法拉比国立大学隆重召开。哈萨克斯坦参议院议长托卡耶夫参加会议并代表总统纳扎尔巴耶夫致贺词。

值得关注的是，多年来，该研讨会一直在欧美国家举行。今年，会议组委会决定此会在哈萨克法拉比国立大学召开。会议主题为"可持续发展的学术影响"，该主题同时也作为联合国教科文组织的研究项目之一。 在阿拉木图市召开的本次会议汇聚了更广泛的国际科研和教育界的代表，就当今世界改善和寻求新的发展模式进行了深入的研究和探讨。阿拉木图市市长阿合梅德江•叶斯莫夫、哈萨克国立大学校长卡里姆海尔•穆坦诺夫、世界艺术和科学学会主席及世界大学联盟执行主席John Hearn教授、哈萨克斯坦知名公众人物和社会活动家乌勒加斯•苏莱曼诺夫等发表讲话。 国内外知名专家，社会公众人物，世界著名的科学家就教育改革问题、科学的社会责任、科学与教育国际组织在尝试解决经济与环境的和谐发展、就业一体化、法治建设与社会稳定、国家安全等领域的问题进行了广泛深入的探讨。 穆坦诺夫在讲话里着重指出，大学应该成为思想教育和可持续发展研究项目的传播中心，时刻关注新出现的机遇和挑战，研究生态、环保、节能领域的可持续发展。不同国家的学术团体应共同努力，就卓有成效地解决人类共同面临的问题进行对话、分享经验、加强合作。 本次研讨会议的结果将在联合国教科文组织今年11月10-12日在日本（名古屋）全球峰会上进行反馈，作为对教育促进可持续发展十年来的总结，并以人类未来可持续发展的建议和策略为题提交峰会。（编译：流沙）