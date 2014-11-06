因迟到引发争执 男子一榔头敲死工友

哈通社阿斯塔纳11月6日电，11月2日上午，俄罗斯萨马拉州古比雪夫铁路基涅利车站40岁的铁路工人因与上班迟到的同事发生争执，一怒之下将自己43岁的同事用榔头打死，目前此案当事人已被基涅利县警方逮捕。

案发原因很简单，就是因死者上班迟到。（编译：林海）