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    18:10, 06 11月 2014 | GMT +6

    因迟到引发争执 男子一榔头敲死工友

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    哈通社阿斯塔纳11月6日电，11月2日上午，俄罗斯萨马拉州古比雪夫铁路基涅利车站40岁的铁路工人因与上班迟到的同事发生争执，一怒之下将自己43岁的同事用榔头打死，目前此案当事人已被基涅利县警方逮捕。

    案发原因很简单，就是因死者上班迟到。（编译：林海）

    标签:
    国际 社会 犯罪 俄罗斯 黄金储备
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