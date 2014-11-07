哈通社阿斯塔纳11月7日电，据BBC报道，澳大利亚政府官员说，澳中两国官员正在进行最后阶段的谈判，以便达成每年向北京出口价值10亿澳元（5.41亿英镑）100万头活牛的协议。

该协议的达成不仅会满足中国对红肉的需求，而且将为澳农场主打开一个新的市场。 澳内阁部长克里斯托弗•派恩（Christopher Pyne）在澳洲九号电视台节目中表示，"这个协议涉及100万头活牛，价值10亿澳元。这是一项突破"。 中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。2013年，澳洲与中国之间的双边贸易总额首次超过1500亿澳元。澳洲对华商品和服务出口总额亦突破1000亿澳元。 澳中两国已就双边自由贸易协议谈判了9年时间。澳总理阿博特（Tony Abbott）希望双边自贸协议能在今年底签署。不过，澳大利亚广播公司（ABC）表示，这个活牛出口协议和自贸协议谈判之间没有关系。 澳农业部长乔伊斯（Barnaby Joyce）对澳大利亚广播公司表示，他对澳中最终能签署自贸协议非常乐观，但他不肯宣布这个谈判是否已经有了突破。 作为世界上第三大活生畜出口国，澳洲试图向中国出口活牛的谈判已进行了多年。今年2月，澳中再次就活牛出口展开谈判。 尽管活牛出口协议尚未最后宣布，但澳洲官员表示，预计很快就可以敲定协议。 澳大利亚广播公司引述农业部长乔伊斯说，在他过去访问中国期间，中方明确向他表示希望可以进口更多的澳大利亚牛肉、活牛和活羊等。 路透社说，澳中活牛贸易谈判由澳洲活畜出现蓝舌病而耽搁。 蓝舌病通过蠓虫传播病毒，对活牛的影响通常不大，但会对中国的羊类养殖业构成重大威胁。