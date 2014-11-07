哈吉首脑会议圆满成功 尽显两国兄弟情谊

哈通社阿斯塔纳11月7日电，哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦最高国家间理事会第四次会议今日在阿斯塔纳召开。会上，纳扎尔巴耶夫总统向阿勒马兹别克•阿坦巴耶夫总统授予"友谊"（Достық）一级勋章。

纳扎尔巴耶夫说，本次访问是您担任吉尔吉斯斯坦总统后的首次对哈萨克斯坦进行的国事访问。您为加强两国的友好合作关系做出了卓越贡献。因此我向您授予"友谊"一级勋章，这是哈萨克斯坦向外国领导人授予的最高荣誉。

纳扎尔巴耶夫说，吉尔吉斯斯坦的社会稳定、经济发展、人民生活水平的提高与哈萨克斯坦息息相关。阿尔马兹别克•夏尔贤吾勒，您执政以来，吉尔吉斯斯坦政局稳定，经济发展，近几年，我们亲如兄弟的吉尔吉斯人民在各领域取得的成就有目共睹，我们对此表示由衷的钦佩。

纳扎尔巴耶强调："我们的祖先早就提出‘和气生财'的理念，只有团结起来，一心一意发展经济，人民才能得实惠，国家才能繁荣富强。总统同时指出，哈萨克斯坦人民视吉尔吉斯斯坦人民为最亲密的兄弟。作为兄弟和伙伴，哈萨克斯坦在任何时候都愿意伸出友谊之手，为吉尔吉斯斯坦的发展助一臂之力。

吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫在会后举行的联合新闻发布会上表示，哈萨克斯坦将向吉尔吉斯斯坦提供1亿美元的资金，帮助发展经济。阿坦巴耶夫说："在我们计划加入欧亚经济联盟之际，哈萨克斯坦在自身财力不充裕的情况下，决定向吉尔吉斯斯坦提供1亿美元的资助，只有兄弟民族才会做出此举。"

纳扎尔巴耶夫表示，7年前，哈吉两国成立了最高国家间理事会，是国家最高级别的磋商机制，对哈吉两国在政治、经济、人文等领域的密切合作起着重要的推动作用，为解决双方间存在的问题提供了良好的协商平台。我们今天也是通过这一机制汇聚一堂。

纳扎尔巴耶夫说，哈吉两国双边贸易呈增长态势。近2年，两国贸易额保持在10亿美元以上。虽然今年地区经济出现了一些困难，但两国贸易仍然保持了5.2%的增长额。

阿坦巴耶夫说："您经常提及我们是兄弟民族。与您相见，我犹如同兄长相会，总是会受到热诚款待。我们是拥有共同的历史、共同的语言的民族。"

阿坦巴耶夫表示，每当吉尔吉斯斯坦遇到困难时，哈方就对吉尔吉斯斯坦人民给予无私的帮助。"努尔苏丹•阿比舍吾勒，您总是对政府作出指示，要求帮助兄弟的吉尔吉斯斯坦。对此，吉尔吉斯斯坦人民始终铭记在心，感激不尽，" 阿坦巴耶夫说，吉尔吉斯斯坦在处理诸多问题时，均得到了纳扎尔巴耶夫总统的支持。

纳扎尔巴耶夫说；"两国关系是以友谊和亲情为基础的。可以说，吉尔吉斯斯坦总统阿勒马兹别克•阿坦巴耶夫先生对我国进行的访问取得了圆满成功。期间，我们举行的最高国家间理事会第四次会议也非常成功。会议围绕中亚地区安全、社会经济发展等一系列问题进行了广泛深入的探讨，双方达成广泛共识，取得了重要的积极成果。"

纳扎尔巴耶夫总统表示，坚信通过本次会谈哈吉两国关系将更上一层楼。

纳扎尔巴耶夫说："我们愿意，并将继续对兄弟的吉尔吉斯人民提供援助。根据阿坦巴耶夫总统的请求，哈方今年将为吉方提供4亿千瓦时、明年14亿千瓦时的电力支持。为此，我们将克服技术障碍，完成这一目标。吉尔吉斯同胞将在灌溉季节，为我们提供充足的水资源。"

纳扎尔巴耶夫说："在比什凯克树立阿拜雕像和在阿斯塔纳建立玛纳斯雕像的相关事宜已接近尾声。与此同时，双方还将共同组织举办纪念朔汗•瓦利罕诺夫和钦吉斯•艾特玛托夫的相关活动。"

纳扎尔巴耶夫表示，哈方将对吉尔吉斯斯坦加入关税同盟和统一经济空间提供全方位的帮助。

根据哈吉最高国家间理事会第四次会议达成的共识，双方签署一系列合作文件。两国总统签署哈吉两国合作计划书、哈吉两国在欧亚一体化进程中加强经贸合作的协议、能源领域合作协议、哈吉最高国家间理事会第四次会议宣言等文件。

之后，阿坦巴耶夫在纳扎尔巴耶夫总统的陪同下，参观浏览了首都阿斯塔纳部分景点。纳扎尔巴耶夫同阿坦巴耶夫总统参观了国家博物馆，听取了工作人员对阿斯塔纳市历史和发展情况的介绍。两位总统还来到哈萨克斯坦首任总统图书馆，兴致勃勃地参观了几个主要的阅览大厅。（编译：吴然）