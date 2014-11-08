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    04:01, 08 11月 2014 | GMT +6

    克宫：普奥无计划单独会晤 或有机会站立寒暄

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    哈通社阿斯塔纳11月8日电，据中新社报道，俄罗斯总统助理尤里•乌沙科夫7日在此间透露，俄总统普京与美国总统奥巴马没有计划举行单独会晤，但他们有机会在北京APEC峰会和布里斯班G20峰会上"站立寒暄"。

    乌沙科夫称，普京和奥巴马"有可能"以站立寒暄的方式进行交流。7日早些时候，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，克宫还没有准备安排普京与奥巴马进行全面会谈，站立寒暄也没有准备，但不排除他们可能以上述方式或其他某种方式进行交谈。 佩斯科夫还透露，克里姆林宫已开列11月布里斯班G20峰会上俄总统普京的双边会晤清单，清单暂不能公布，但通常在峰会上，各国领导人除各自日程外，整个会期都可以成为他们很好的交流平台。 今年美欧因乌克兰危机引入对俄制裁、俄美关系恶化以来，普京与奥巴马的第一次个人联系(不包括电话联络)，是2014年6月在法国共同出席纪念诺曼底登陆70周年庆祝活动时。俄塔社称，双方是在此次庆祝活动的一次工作早餐上进行了约10至15分钟的非正式交谈，内容为乌克兰东部危机，"谈话是偶然的，而非正式的双边会谈"。

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