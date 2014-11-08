克里姆林宫称美国调查普京盟友是攻击普京

哈通社阿斯塔纳11月8日电，据路透社报道，克里姆林宫周四称，美国对总统普京核心圈子成员展开洗钱调查是对普京的猛烈攻击。

美国对大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）联合创始人季姆琴科（Gennady Timchenko）展开调查，此举可能加剧俄罗斯与西方国家间的紧张关系。季姆琴科因乌克兰危机被列入制裁名单。 普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者表示，克里姆林宫对此一无所知，"我们感到万分困惑。" "各种制裁行为究竟发生了什么很难解释，往往直接针对普京，"佩斯科夫说道。"这又是一个例子，对俄罗斯的攻击将焦点集中在该国领导人普京身上，尽管我不清楚消息的可靠程度。" 普京并未发表评论。熟悉情况的人士称，美国纽约东区检察官办公室对季姆琴科和贡渥展开调查，涉及所谓的石油贸易和洗钱。 季姆琴科资产的控股公司Volga Group发布声明称，季姆琴科不知道有任何针对他的调查。 "季姆琴科先生没有收到美国执法部门（包括纽约东区检察官办公室或美国司法部）对其活动调查的通知。" "季姆琴科先生在从事商业活动时一直严格遵守法律，并信守最高商业道德标准，"声明称。