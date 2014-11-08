阿拉木图举重世锦赛开赛在即 我国选手整装待发（组图）

哈通社阿斯塔纳11月8日电，阿拉木图举重世锦赛将于今日下午在阿拉木图市巴勒万∙舒拉克体育馆拉开帷幕，各国顶尖举重选手将再次为两年后的里约奥运会参赛资格展开争夺。

首届举重世锦赛于1891年英国伦敦举行，仅有6个国家的7名运动员参加了当时的世锦赛，实属寒碜。但随着时间的推移，世锦赛逐渐受到世界重视，参赛的运动员数量也逐年增多，目前位于布达佩斯的国际举重联合会成员国已超过190个。

来自75个国家的683名运动员将参加今年的阿拉木图世锦赛，404名男子运动员将参加8个公斤级的比赛（56、62、69、77、85、94、105、+105），而297名女子运动员将参加7公斤级的比赛（48、53、58、63、69、75、+75），哈萨克斯坦将于卡塔尔、中国、哥伦比亚、白俄罗斯、厄瓜多尔、埃及、德国等国家一同参加所有级别的比赛。 比赛将于今日下午17时30分拉开帷幕，开幕式结束后，56公斤级选手阿尔利•切恩特将率先代表我国出战，明天下午16时 ，前不久在仁川亚运会摘得金牌的女子48公斤级选手玛格丽塔•叶丽斯耶娃将开始征程，是否能再次登上世锦赛巅峰，我们将拭目以待。

10日16，伦敦奥运会、两届世锦赛冠军祖尔菲亚•钦尚洛将参加女子53公斤级比赛。19时，青少年组世界冠军阿尔伯特•林德将参加男子69公斤级比赛。

11日16时，萨吾列•萨杜瓦哈索娃将参加女子58公斤级比赛。 12日19时，2010年广州亚运会冠军和两次亚洲冠军基里尔•帕富洛夫将参加男子77公斤级比赛。

13日我国有3名选手参加比赛，古丽娜孜•纳吾热佐娃将参加女子69公斤级比赛，古丽娜孜的主要目标是进入前十。而另外两名选手玛娅•马内扎、卡琳娜•果利切娃有望在女子63公斤级比赛中获得奖牌。

14日16时，加孜拉•嘉帕尔库勒将参加女子69公斤级比赛， 19时，鲁斯帖姆•斯拜和弗拉基米尔•谢多夫将参加男子94公斤级比赛，谢多夫是2009年世锦赛冠军以及2013年世锦赛铜牌获者，而斯拜是青少年举重世锦赛冠军。 15日19时，两届奥运会冠军、3届世锦赛冠军伊利亚•伊雷因将参加105公斤级比赛。11时，我国另一名选手贾苏兰•克德尔巴耶夫将参加男子105公斤级B组的比赛。安娜•努尔穆罕姆别托娃、斯韦特兰娜•珀多别多娃将在16时参加女子75公斤级比赛，由于珀多别多娃在训练中受伤，因此只有努尔穆罕姆别托娃代表哈萨克斯坦参加该组级比赛，努尔穆罕姆别托娃是世锦赛银牌获者，同时在伦敦奥运会进入了前5名。

16日，本次世锦赛最重选手将登场亮相，我国有两名选手参加当天的比赛，斯勒姆汗•阿布巴卡洛夫与伊布拉赫姆•别尔萨诺夫参加男子+105公斤级比赛，斯勒姆汗在青少年世锦赛中一枝独秀进入了大家的视野，希望本次他能再次取得优异成绩。（编译：阜博）