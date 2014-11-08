咸海北部将在不久的将来恢复以前的水位

哈通社阿斯塔纳11月8日电，克孜勒奥尔达州州长克热姆别克•阔谢尔巴耶夫7日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上介绍该州经济社会发展情况和未来规划。

在谈及咸海问题时阔谢尔巴耶夫表示，通过及时采取措施，咸海北部水位不断得到提高。"这归功于我们的总统-努尔苏丹•阿比舍吾勒。独立初期，国家困难重重，在工资和养老金都不能及时发放的情况下，总统毅然决定采取措施，着力保护咸海，与世界银行签署了关于保护北咸海的相关协议。这为改善咸海北部生态环境提供了有力的支持，"他说。

据介绍，政府已与世界银行签署了关于保护北咸海的新协议，该协议预计将于年底前通过议会批准，保护北咸海计划的第二阶段将于明年开始。

阔谢尔巴耶夫说："咸海北部海岸曾一度退到离之前海岸线75公里远。在之前的一次视察中，我们发现，北咸海水位离之前的海岸线仅剩17公里。曾迁移至巴尔喀什湖和卡普恰盖湖周围的渔民们开始逐渐返回咸海。近几年来，北咸海附近已开设8家鱼加工厂，咸海的年捕鱼量也已达到6千吨。以前咸海仅有1种鱼，目前北咸海鱼种已达到27种。以前咸海的含盐量为21克/升，现已下降至17克/升。与此同时，我们已在56公顷沿岸地区种植梭梭，基本消除了该地区的沙尘天气。据NASA数据显示，咸海北部水位大致已经恢复。这些成果的取得与我国政府多年来坚持改善咸海生态环境密不可分。虽然相关国家并没有积极参与拯救咸海的行动，但我国仍会一如既往地坚持下去。国际社会是否能正确评价哈萨克斯坦和其领导人在环保领域所作出的贡献，时间将会证明这一切。"（编译：吴然）