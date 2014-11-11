朝鲜青年结婚流行新大件--手机

哈通社阿斯塔纳11月11日电，据BBC援引设在日本的朝鲜人创办的新闻网站《每日朝鲜》（Daily NK）报道，在中、小城市，最流行的结婚礼物是手机，第二流行的才是戒指。

该网站引述生活在朝鲜的消息人士称，手机作为年轻一代的象征非常流行，因为手机可以让热恋中的年轻人保持联系。 消息人士称，在朝鲜如果有女子显摆手机则像订婚或结婚戒指一样说明她的婚恋情况。 消息人士称，除了那些权贵家庭的子女，普通人家是很难有手机的。女性一般都必须把钱花在家庭用品、化妆品或衣服上，很难再有钱买手机。 在朝鲜，国产的手机不如韩国产手机受欢迎，而智能电话则最受欢迎。一个只有最基本功能的智能手机也需要花费普通人年收入的五分之一。 在朝鲜最常见的手机是翻盖、推盖和触屏式三种。一个国产的阿里郎智能电话需要大约400美元。 朝鲜据报大约有250万手机用户，占总人口的10%。不过这个数字并不包括从中国走私到朝鲜的手机数量。 朝鲜官方媒体最近曾经就公众使用手机宣布规定。 规定之一是："在公众场合使用手机时声音很大或争吵是不考虑他人和不礼貌的行为。"