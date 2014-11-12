卫生和社会发展部：归国哈侨获得绿卡后即可入籍

哈通社阿斯塔纳11月12日电，马吉利斯（议会下院）社会文化发展委员会今日举行圆桌会议，就移民问题进行讨论。卫生和社会发展部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃在会议上表示，归国哈侨获得绿卡后即可获得入籍权。

杜伊谢诺娃说："我们要重新审视归国哈侨的安置、待遇、社会保障以及入籍等问题。移民至全国任何地区的哈萨克族都将享受归国哈侨待遇（оралман мәртебесі）。目前，移民至政府指定地区的哈萨克族才能享受这一待遇。移民至政府指定地区的归国哈侨还将获得就业等社会帮助。" 据杜伊谢诺娃介绍，从哈萨克斯坦其他地区移民到政府指定地区的归国哈侨也将获得政府提供的社会帮助。但定居时间未满5年就迁移出这一地区，社会帮助也将随之取消。

杜伊谢诺娃说："入籍所需居住时间将尽可能的被缩短，也就是说归国哈侨获得绿卡后即可提交申请入籍。现行的政策是归国哈侨获得绿卡4年后才可提交申请入籍。与此同时，归国哈侨待遇证有效时间将从以前的7年缩短至1年。"

杜伊谢诺娃表示，如果移民至哈萨克斯坦的哈萨克族在取得归国哈侨待遇后，一年内未申请入籍，将不再享受相关待遇。（编译：吴然）