俄将为伊朗新建核反应堆 伊核谈判“拉警报”

哈通社阿斯塔纳11月13日电，据中新网援引英国《金融时报》报道，俄罗斯已同意在伊朗新建数座核反应堆。就在伊朗核问题谈判接近最后期限时，俄罗斯这一决定这令美国和欧洲感到吃惊。

当地时间11日，在莫斯科会谈的伊朗、俄罗斯官员表示，他们已谈妥，将由俄罗斯国有核电公司--俄罗斯原子集团公司在伊朗境内新建8座反应堆，其中4座位于现有俄建的布什尔设施，另外4座将建于另一地点。 俄罗斯官员表示，建造8座核反应堆的协议--其基本条款是由1995年的一份协议敲定的--可能"有助于提高伊朗核活动的透明度"，并有利于维也纳谈判的推进。 俄罗斯原子集团公司发表声明称，"伊朗核电设施项目的全部建造，包括设备与核燃料供应，都将在国际原子能机构的监察下确保安全，并完全满足核不扩散体制的要求，就跟布什尔第一座核电站的建造一样。"

俄罗斯原子集团公司的声明补充称，该公司将与伊朗"在核燃料循环与生态领域展开合作"，并将"就在伊朗境内制造用于上述核电站的燃料棒部件的经济效率与可行性展开讨论。" 报道称，这一合作前景在一些西方外交官当中"拉响了警报"。任何允许伊朗继续本土铀浓缩项目的协议，都可能危及整个"P5+1" 会谈。 下周，伊朗谈判代表将与"P5+1"--联合国安理会五个常任理事国以及德国--的代表在维也纳启动最后一轮国际谈判。各方希望通过谈判使伊朗同意永久限制该国国内的铀浓缩活动，作为交换，国际社会将停止对伊制裁。 德国外长弗兰克-沃尔特•施泰因迈尔在柏林警告称，这项谈判已到了"不成功便失败的时刻"，如果到最后期限11月24日还达不成协议，就可能再等至少两年才能实质性重启。